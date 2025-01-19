Ankara'da İran Mutfağı Rüzgarı: Ghorme Sabzi Popüler Oluyor

İran lezzetleri başkentte farklı bir deneyim sunuyor

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir restoranda yapılan İran yemekleri hem başkentlilerin hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Onlarca çeşit yemeği deneyimleme fırsatı bulan müşteriler, İran yemeklerini tadıyor.

Ankara'da 9 yıl önce İran mutfağı restoranını devralan Bedri Yıldırım'ın aklında, 25 yıldır İran'a gidip geldiği ve o kültürü tanıdığı için restoran açma fikri oluştu. Türk olduğunu belirten Yıldırım, şeflerinin İran'dan geldiğini kaydederek, onlarca çeşit İran yemeğini başkentlilerle ve turistlerle buluşturduklarını aktardı. 7'den 70'e herkesin beğenerek yediği İran yemeklerinde bilinenin aksine baharat olmadığını söyleyen Yıldırım; Pakistan, Hindistan ve Afganistan'da baharatlı yemeklerin olduğunu ancak İran kültüründe yemeklere sadece safran ve zerdeçal konulduğunu belirtti. Başkentlilerin en beğendiği yemeğin Ghorme Sabzi olduğunu ifade eden Yıldırım, bu yemeğin İran'da özel misafirlere yapıldığını belirtti.

"En çok Ghorme Sabzi isimli yemeğimiz seviliyor"

İran yemekleri yapan Sahel'in sahibi Bedri Yıldırım, yaklaşık 9 yıldır bu restoranı işlettiğini aktardı. Yıldırım, Türk müşterilerin bir kere geldikten sonra müdavim olduğunu söyleyerek, "Gelen müşteriler etin tadını alıyor. Burada ete herhangi bir katkı maddesi katılmıyor. Çok fazla uyruktan müşterimiz var. İran, Amerika, Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Arap ülkelerinden müşterilerimiz var. En çok Ghorme Sabzi isimli yemeğimiz seviliyor. 7-8 saatte yapılan zahmetli bir yemek. Fesenjan isimli bir yemek var, diğer kebap çeşitlerimiz var. Ghorme Sabzi'nin içinde İran'a özgü bir ot var. Çemen otu var içinde. Otta sadece İran'da çıkıyor. İran'da özel misafirlere yapılan bir yemek. 2 günde 70-80 porsiyon kadar satılıyor. 2 tane şefim var. İkisi de İranlı. 5-6 senedir benimle beraberler. İran Acentesinde tur lideriydim, sonra burası el değiştirirken talip oldum. Ankara'da yaşayan Türklerin bir kere de olsa İran mutfağını denemesini isterim" diye konuştu.

"İran mutfağı, Türk mutfağına da çok yakın"

İran mutfağında baharatlı yemek olmadığını, baharatlı yemeklerin Afganistan, Hindistan, Pakistan bölgesinde olduğunu söyleyen Yıldırım, "İran'da genellikle safran ve zerdeçal kullanılır. Safran'ın zaten sakinleştirici özelliği var. Faydalıdır. Pahalı da bir ürün. Kebap çeşitlerimiz de soğan sosu kullanırız genelde. Abartılı sosumuz yok. Soğan sosuyla terbiye yaparız. İran mutfağı, Türk mutfağına da çok yakın. Kesinlikle yakınlar. Ben Türk olduğum için iki tarafın da mutfağını bildiğim için kesinlikle Türk mutfağına çok yakın bir mutfak olduğunu söyleyebilirim. Bizim genelde mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos aylarında kalabalığımız olur. İran'daki turistlerimiz gelir. Yurt dışından farklı ülkelerden gelenler olur. Bütün elçilikler bize geliyor. Elçiler, elçi yardımcıları, bakan yardımcıları bize geliyor. Mutfağımız güzel. Tavsiye ederim öneririm. Açıkçası Ortadoğu mutfağı çok güzel. Türkiye de buna dahil" ifadelerini kullandı.