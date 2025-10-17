Ankara'da "Gelenekten Geleceğe: Aileye Değer" etkinliğinin açılışı yapıldı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) işbirliğiyle yürütülen "Gelenekten Geleceğe: Aileye Değer" etkinliğinin açılışı gerçekleşti.

Üniversitenin Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan Rektör ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 3 gün sürecek etkinlikle öğrencilere ailenin öneminin anlatılacağını söyledi.

Prof. Dr. Arıcan, projenin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklendiğine dikkati çekerek, etkinliğe Türkiye'nin birçok şehrinden öğrencinin katılım gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Arıcan, Türk İslam geleneğinin 2 ana unsurundan birincisinin aile olduğunu, üniversite ve TYB olarak ailenin önemine yönelik projeler yaptıklarını söyledi.

"Ailenin Sosyal ve Beşeri Bilimlerdeki Yansımaları", Kimlik, İlişki, Değerler ve Aileyi Yeniden Düşünmek", "Gençlerin Gözünde Aile" konulu oturumlar düzenlenecek etkinliklerde, uzman psikologlar, sosyologlar ve aile danışmanları tarafından Türk aile yapısının güçlendirilmesine yönelik fikir ve öneriler paylaşılacak.