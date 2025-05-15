Anıların Ustasından Zarif Dokunuşlar: Plaket Tasarımında İsa Şahin İmzası

Anıların Ustasından Zarif Dokunuşlar: Plaket Tasarımında İsa Şahin İmzası
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Ödül törenlerinden kişisel kutlamalara kadar geniş bir yelpazede kullanılan plaketler, sadece bir takdim aracı olmanın ötesine geçiyor. Bu alanda özgün tasarımlarıyla öne çıkan isimlerden biri olan İsa Şahin, özel günleri anlamlı bir anıya dönüştürmeyi hedefleyen çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Doğum günlerinden emeklilik törenlerine, akademik başarı belgelerinden kurum içi ödüllendirmelere kadar birçok farklı senaryo için tasarladığı plaketlerle tanınan Şahin, çalışmalarını "anı mühürleme sanatı" olarak tanımlıyor. Tasarımlarında estetik unsurlar kadar duygusal bağları da ön planda tutan Şahin, her plaketi bir hikâyenin temsilcisi olarak görüyor.

"Bir ödül yalnızca bir teşekkür değildir; hatırlanmaya değer bir emeğin iz bırakma biçimidir."

— İsa Şahin

Anıların Ustasından Zarif Dokunuşlar: Plaket Tasarımında İsa Şahin İmzası

İsa Şahin'in bu bakış açısı, onu klasik plaket üretiminin dışına taşıyarak, kişiselleştirilmiş ve anlam yüklü tasarımların öncüsü haline getiriyor. Plaketlerin yalnızca fiziksel bir nesne olmadığını belirten Şahin, "Her bir tasarım, alıcısına özel olarak düşünülüyor ve uygulanıyor. Bu sayede duyguların da bir ifadesi oluyor," diyor.

Plaket tasarımı, özellikle son yıllarda kurumlar ve bireyler için bir prestij ve vefa göstergesi haline gelirken; Şahin'in çalışmaları, duygusal değeri yüksek, özgün tasarımlar arayanların tercihi olmaya devam ediyor.

Anıların Ustasından Zarif Dokunuşlar: Plaket Tasarımında İsa Şahin İmzası

Anıların Ustasından Zarif Dokunuşlar: Plaket Tasarımında İsa Şahin İmzası

Betül Cirit
Betül Cirit
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