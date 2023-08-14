Ani Ören Yeri'nin Fethi Kutlanıyor

BÜYÜK Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064 yılında Anadolu'nun kapılarının Türklere açılışını başlatan Ani Ören Yeri'nin fethinin 959'uncu yıl dönümü kentte çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, "Ani'nin fethiyle birlikte bugünkü modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Osmanlı Devleti'nin temelleri atılmış oldu" dedi.

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nin fethinin 959'uncu yıl dönümünü kutlamak için Kars'ta başlayan etkinlikler sürüyor. Kars Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında, atletizm pistinde bir araya gelen 40 sporcu fetih koşusu yaptı. Sporcular dereceye girmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleri ile sporcular ata sporu olan okçuluk turnuvasına katıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri 16 Ağustos'ta Ani Ören Yeri'nde düzenlenecek törende verilecek.

'ANİ ŞEHRİ ORTA ÇAĞ'IN ÖNEMLİ DİNİ VE TİCARİ MERKEZLERİNDEN BİRİ'

Ani'nin fethiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı Devleti'nin temelinin atıldığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ani'nin fethi çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu sene 959'uncu yılını kutladığımız Ani fethini çeşitli etkinliklerle hatırlamaya çalıştık. Ani şehri Orta Çağ'ın en önemli dini ve ticari merkezlerinden bir tanesidir. Dönemin güçlü dünya emperyal gücü olan Bizans'a karşı Sultan Alparslan ve askerlerinin kazanmış olduğu çok önemli bir zafer olup, bu zafer neticesinde Anadolu'nun kapısı Türklere sonuna kadar açılmıştır. O zaferle birlikte bugünkü modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Osmanlı Devleti'nin temelleri atılmış oldu" diye konuştu.