Anadolu Üniversitesi'nde Türkü Konseri
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen konserde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden derlenen türküler seslendirildi. Konser, yoğun ilgiyle takip edildi.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü tarafından düzenlenen konserde türküler seslendirildi.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Uludağ tarafından Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Hüseyin Bülent Akdeniz başta olmak üzere çok sayıda dinleyici katıldı.
Konserde Yozgat, Kırşehir, Aydın, İzmir, Konya, Giresun, Erzurum, Trakya, Ankara, Erzincan ve Azerbaycan gibi farklı yörelerden derlenen türküler seslendirildi.
Uludağ(ın performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.
