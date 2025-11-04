Anadolu Üniversitesi'nde Türkü Konseri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü tarafından düzenlenen konserde türküler seslendirildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Uludağ tarafından Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Hüseyin Bülent Akdeniz başta olmak üzere çok sayıda dinleyici katıldı.

Konserde Yozgat, Kırşehir, Aydın, İzmir, Konya, Giresun, Erzurum, Trakya, Ankara, Erzincan ve Azerbaycan gibi farklı yörelerden derlenen türküler seslendirildi.

Uludağ(ın performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.