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Anadolu Üniversitesi'nde 21 ülkeden sanatçının 81 eseri karma sergide buluştu

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Anadolu Üniversitesi'nde 21 ülkeden sanatçının 81 eseri karma sergide buluştu
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Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kongre kapsamında hazırlanan "Yansıma: Ateşten Piksele" karma sergisi açıldı. 21 ülkeden sanatçıların 81 özgün çalışması, 31 Ekim'e kadar Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi (SERES'26) kapsamında hazırlanan "Yansıma: Ateşten Piksele" karma sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Türkiye Seramik Federasyonu işbirliğiyle Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesinde açılan sergi, 21 ülkeden sanatçıların hazırladığı 81 özgün çalışmayı bir araya getirdi.

Serginin açılışına Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Kahraman, akademisyenler, davetli sanatçılar, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Geleneksel üretim anlayışının çağdaş yaklaşımlar ve dijital teknolojilerle harmanlandığı organizasyonda, seramik, cam, emaye, sır ve boya alanlarındaki yenilikçi çalışmalar sergileniyor.

Davetli sanatçıların eserleri ile jüri değerlendirmesi sonucu seçilen çalışmaların yer aldığı uluslararası nitelikteki sergi, 31 Ekim'e kadar Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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