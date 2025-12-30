Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden "yeni yıl" konseri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Yeni Yıl Konseri'nde müzikseverlerle buluştu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleştirilen konser, Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Üfleme ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Ak ve öğrencileri tarafından hazırlandı.

Ak ve öğrencileri, Öğretim Görevlisi Gizem Tanatar eşliğinde sahne alırken, konserde önemli bestecilerin eserleri seslendirildi.

Öğrencilerin performansları dinleyiciler tarafından alkışlandı.