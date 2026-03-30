Anadolu'nun 634 lezzeti kitaplaştırıldı

Harran Üniversitesi Hastanesi'nde görevli uzman diyetisyen Meryem Yılmaz Çabalar tarafından 5 yıllık bir emekle hazırlanan "Bir Porsiyonda Anadolu Lezzetleri" adlı kitapla Anadolu'nun 624 lezzetinin tarifi okuyucularla buluştu.

Çabalar tarafından kaleme alınan eser, Anadolu'nun köklü mutfak kültürünü bilimsel bir çerçevede ele alıyor.

Yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan kapsamlı kitapta, Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen 624 yemek tarifine yer verildi.

Eserde, beslenmenin yalnızca biyolojik bir ihtiyaç olmadığına dikkat çekilerek, coğrafya, kültür, ekonomik koşullar ve sosyal yaşamın belirleyici rolüne vurgu yapılıyor.

Ateşin keşfinden günümüze kadar geçen süreçte yemek çeşitliliği ve tüketim alışkanlıklarının önemli değişimler geçirdiği belirtilen eserde, bu değişimde en etkili unsurlardan birinin coğrafya olduğu ifade ediliyor.

Her toplumun yaşadığı bölgenin sunduğu imkanlara göre beslenme alışkanlıkları geliştirdiği aktarılan çalışmada bitkisel ve hayvansal kaynakların yanı sıra gelenek ve görenekler, eğitim düzeyi, dini inançlar, psikolojik durum, ekonomik şartlar, sosyal çevre, gıdaya erişim, genetik yapı, sağlık durumu ve fiziksel aktivite gibi birçok faktörün beslenme üzerinde etkili olduğu kaydediliyor.

Eserde, Anadolu'nun tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı ve bu birikimin en önemli parçalarından birinin yemek kültürü olduğu ifade ediliyor.

Geleneksel mutfağın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekilirken, günümüzde bazı yemeklerin unutulmaya yüz tuttuğu vurgulanıyor.

Türk mutfağının yalnızca kebap, döner ve baklavadan ibaret olmadığına yer verilen eserde, geleneksel yemeklerin yeterince tanıtılamadığı ve modern yaşam koşullarına uyarlanmasında zorluklar yaşandığına işaret ediliyor.

Yoğun iş temposu, hazır gıdalara kolay erişim ve değişen yaşam biçimlerinin bu süreci hızlandırdığı ifade ediliyor.

Bir porsiyon yaklaşımına vurgu yapılan eserde sağlıklı beslenme alışkanlıklarına değiniliyor.

"Çok sayıda kişi katkı sundu"

Uzman Diyetisyen Meryem Yılmaz Çabalar, eserin ortaya çıkmasında Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu'nun önemli rol oynadığını ifade ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çabalar, esere ilişkin şunları kaydetti:

"Bu eser, bireysel bir çalışmanın ürünü değildir. Bu süreçte yöneticilerimden çalışma arkadaşlarıma, hastalarımdan vatandaşlarımıza kadar pek çok kişi katkı sunmuş her tarifte, her satırda emeği olanların izleri yer almıştır. Kitabın hazırlanma sürecinde desteklerini esirgemeyen, hastanemiz otomasyon birimi çalışanı Mehmet Okkaş'a, yayına hazırlanmasında büyük katkı sağlayan Başhekimimiz Doç. Dr. İdris Kırhan'a teşekkürlerimi sunarım."