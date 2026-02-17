Haberler

Çanakkale'de kadın sadekar Anadolu Medeniyetleri Sergisi açtı

Çanakkale'de kadın sadekar Anadolu Medeniyetleri Sergisi açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de yaşayan sadekar Ayfer Adaş, binlerce yıllık Anadolu medeniyetlerinden esinlenerek tasarladığı takılarıyla Anadolu Medeniyetleri Sergisi'ni Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açtı. Sergi, 22 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Çanakkale'de yaşayan sadekar Ayfer Adaş, binlerce yıllık Anadolu medeniyetlerinden ilham alarak tasarladığı takıların yer aldığı Anadolu Medeniyetleri Sergisi'ni Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açtı.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle açılan sergide sadekar Adaş'ın, Anadolu medeniyetlerinin yazı öncesi sembolleri, ritüel nesneleri ve arkeolojik formlarından ilham alarak tasarladığı 55 parça takı yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sadekar Adaş'ın Anadolu Medeniyetleri Sergisi'ni açmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Anadolu medeniyetlerinden esinlenerek takılarını tasarladığı sergisi, kurumumuzca Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan ilk sergilerden biri. Ülkemizin, Çanakkale'nin ve Troas Bölgesi'nin eşsiz kültürel mirasından etkilenilerek hazırlanan bu serginin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ayfer Adaş da Anadolu Medeniyetleri Sergisi'nin emeğinin bir ürünü olduğunu belirterek, "Günümüzde geleneksel sadekarlık mesleğini icra eden kadın çok az. Özellikle Çanakkale bölgesinde hiç yok. Ben bunu yaşatmaya çalışıyorum. Bu nedenle çok mutlu ve gururluyum. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne destekleri için çok teşekkür ederim." dedi.

Mitolojinin çocukluğundan beri hayatında yer aldığını aktaran Adaş, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı mezunu olan ablasının tasarımlarında kendisine yön verdiğini söyledi.

Adaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Her zaman Anadolu medeniyetlerinden beslendim. Bu mesleği öğrenmek için Kapalıçarşı'da ustalarımızdan eğitim aldım. Bu kadim mesleği devam ettirdiğim için çok mutluyum. Ermeni bir usta tarafından yetiştirildim. Maalesef bu meslekte ustalarımız kadar çıraklarımız da çok az. Bu mesleğin geleneksel tarafıyla yaşatılması gerekiyor. Teknoloji her zaman hayatımızda olmalı ama bu meslekte minimum noktada olmalı. Bir kadın sadekar olarak bu zanaatı yaşatmak için elimden geleni yapıyorum."

Serginin açılışına Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği üyeleri ve davetliler katıldı.

Sergi, 22 Şubat tarihine kadar görülebilecek.

Kaynak: AA " / " + Çiğdem Münibe Alyanak -
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi

Müzakereler bitti, yine savaşın eşiğine geldiler
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti

Yunanistan şimdi de meşhur çorbamıza göz dikti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk kuyumcu soygunu

Silah, maske, biber gazı... 17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk soygun
Mahsun J dizisi sona erdi

Hayranları merak içindeydi! Beklenen açıklamayı yaptı