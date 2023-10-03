Anadolu Ajansı foto muhabirleri Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde 4 ödül kazandı
İtalya'da düzenlenen Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde, Anadolu Ajansı foto muhabirleri 4 ödül aldı. AA foto muhabiri Wolfgang Schwan birincilik ödülünü kazanırken, Emin Sansar ve Andrea Carrubba da ödüle layık görüldü.
İtalya'da düzenlenen "Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri"nde, bu yıl Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, 4 ödül aldı.
Fotoğraf alanında uluslararası prestije sahip Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde 2023 yılı ödüllerinin sahipleri belli oldu.
Dünyaca ünlü yarışmada, AA foto muhabirleri 4 ayrı ödüle layık görüldü.
2023 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde, AA foto muhabiri Wolfgang Schwan, "Ukrayna Savaşı" başlıklı fotoğraf serisiyle "Hikaye Anlatım" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.
Schwan, "Olena Curillo: Ukrayna Savaşı'nın yüzü" başlıklı fotoğrafıyla "Belgesel&Foto Muhabirliği" kategorisinde de mansiyon ödülü aldı.
Aynı yarışmada, AA foto muhabiri Emin Sansar, "Savaşın ortasındaki Ukraynalı kadın", Andrea Carrubba da "Kramatorsk Tren Garı'na Rus saldırısı" başlıklı fotoğrafıyla, "Belgesel&Foto Muhabirliği" kategorisinde "Olağanüstü Sanat Eseri" ödüllerini kazandı.