Amatör korolar Ankara'da konser verdi

Müziğe gönül vermiş amatör koristlerden oluşan KoroPopsesli, FeminAnka ve Anchorus koroları, Ankara'da konser verdi.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ve Koro Eğitimcileri Derneğinin düzenlediği, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarındaki konsere müzikseverler katıldı.

KoroPopsesli'nin pop müziğin unutulmaz şarkılarından bir repertuvarla sahne aldığı konserde, sadece kadın koristlerden oluşan FeminAnka da repertuvarında yer alan etnik ve çağdaş eserleri dinleyicilerle buluşturdu.

Anchorus ise rock şarkıların çok sesli düzenlemelerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Müzikseverlerin zaman zaman şarkılara eşlik ettiği konserin sonunda üç koro da sahneye çıkarak Sezen Aksu'dan "Olmaz olsun" adlı parçayı seslendirdi.