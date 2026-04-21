Karadeniz'deki tek Zeus tapınağı: Sadece temel taşları kaldı

Amasya'da Karadeniz Bölgesi'ndeki tek Zeus tapınağı olan 2 bin 100 yıllık tapınaktan geride sadece temel taşları kaldı. Define avcılarının uğrak noktası haline gelen tapınağın yeniden ayağa kaldırılması için girişimlerin başlatılması değerlendiriliyor.

Yassıçal köyünde deniz seviyesinden bin 300 metre yükseklikte Romalıların baş tanrısı Zeus'un adını taşıyan 2 bin 100 yıllık tarihi tapınak bölgenin en hakim tepesinde bulunuyor. Amasya Müzesi tarafından 2006 yılında yapılan 40 günlük kurtarma kazısı sonrası gün yüzüne çıkartılan sikkeler, seramik kalıntıları ve kandiller müzeye taşındı. Sonrasında alanda yeni bir çalışma kayıtlara geçmedi. Tapınak alanı zaman zaman define avcılarının uğrak noktası haline geldi.

Romalıların inanışına göre en büyük tanrı olarak bilinen ve askerlerin koruyucusu olduğu kabul edilen Zeus Stretios için yapılan tapınağın Karadeniz Bölgesi'ndeki tek Zeus tapınağı özelliği taşıdığını belirten AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, "Yıkılmış bu tapınağın yeniden onarılması ve insanlarımıza gösterilmesi için bizim de elimizden ne gelirse onu yapmamız lazım" diye konuştu.

Turizm Haftası dolayısıyla Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Lokman Hekim Türbesi ile Zeus Tapınağı arasındaki güzergahta düzenlediği yürüyüşe katılanlara tapınağa ilişkin bilgiler verildi. - AMASYA

