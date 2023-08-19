Amasya'da Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenen 'Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Çocuk Oyunları' etkinliğinde çocuklara çeşitli oyunlar oynatıldı. Etkinlikle amaçlanan, çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarıp sosyalleşmelerine katkı sağlamaktı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği düzenlendi.

Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi tarafından merkez bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara mendil kapmaca, aç kapıyı bezirgan başı, körebe, ip atlama, sek sek, dokuz taş, misket ve yakan top gibi oyunlar oynatıldı.

Merkez Sorumlusu Eyüp Atıcıoğlu, AA muhabirine, geleneksel oyunların unutulmaya yüz tuttuğunu, yeni neslin gelişen teknolojiyle daha çok bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerle meşgul olmaya başladığını söyledi.

Unutulmak üzere olan oyunları geleceğe taşımayı amaçladıklarını ifade eden Atıcıoğlu, "Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından kurtarıp, akranlarıyla oyun oynamalarını sağlamak amacıyla etkinlik düzenledik. Bizim çocukluğumuzda bir iple, topla bir sürü oyunlar kurgulayıp, yaratıcı oyunlar bulurduk. Çocuklarımızı ekrandan uzak tutup hem sosyalleşmelerine katkı sağladık hem de keyifli zaman geçirmelerine vesile olduk. Bu gibi etkinliklerle sokak oyunlarını canlandırmak istiyoruz. Görüyoruz ki, hem çocuklar hem de aileler çok mutlu." dedi.