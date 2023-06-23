Amasya'da Konserde Evlilik Teklifi

Amasya'da düzenlenen Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Tuğçe Kandemir'in konserinde izleyici Mustafa Kodak, kız arkadaşı Edanur Bıçkıcı'ya evlilik teklifinde bulundu. Bıçkıcı'nın 'evet' yanıtı sonrası çifti sanatçı tebrik etti.

AMASYA'da 12-22 Haziran Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Tuğçe Kandemir'in sahne aldığı konserde, Mustafa Kodak isimli izleyici kız arkadaşı Edanur Bıçkıcı'ya evlilik teklinde bulundu. Seyircilerden de destek isteyen sanatçı, Bıçkıcı'nın 'evet' diye verdiği cevabın ardından çifti tebrik etti.

Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi iş birliğiyle geleneksel olarak düzenlenen 12-22 Haziran Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri Tuğçe Kandemir konseri ile sona erdi. Konsere, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, il protokolü ve binlerce kişi katıldı. Vatandaşlar, Tuğçe Kandemir'in seslendirdiği parçalara eşlik edip, dans etti.

Konserin devam ettiği sırada, Amasya Belediye personeli Mustafa Kodak, kız arkadaşı Edanur Bıçkıcı'ya konser alanını dolduran binlerce kişinin önünde evlilik teklifinde bulunmak istediğini sanatçı Tuğçe Kandemir'e iletti. Bu ricayı kırmayan Tuğçe Kandemir, genç kadını sahneye davet etti. Kodak, binlerce kişinin önünde Bıçkıcı'ya evlilik teklifinde bulunduğu sırada sanatçı da izleyenlere 'evet' diye tempo tutturdu. Bıçkıcı'dan 'evet' yanıtını alan Kodak, ardından birlikte dans etti. Sanatçı çifti tebrik ederek konserini sürdürdü.