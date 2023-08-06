Amasya'da Karadeniz Kültürü Şenliği

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tekpınar köyünde düzenlenen şenlikle Karadeniz kültürü tanıtıldı. Horon ekibi ve Karadeniz yemekleriyle renkli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Amasya'da Karadeniz rüzgarı esti

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tekpınar köyünde düzenlenen şenlikle Karadeniz kültürü tanıtıldı.

Taşova'ya 23 kilometre uzaklıkta olan Tekpınar köyünde Taşova YEG Derneği'nin düzenlediği "Karadeniz Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Şenliği'nde Karadeniz rüzgarı esti. Horon ekibinin sahne alması ve vatandaşların onlara eşlik etmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Taşova YEG Derneği Başkanı Kadir Aydoğan, "Kültürlerimizin yaşatılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Eski ismi Kıranürküt olan Tekpınar köyü, 1948 yılında Trabzon Akçaabat'tan göç edenlerden oluşmuş, şeker fasulyesiyle de meşhur olan köyde son dönemde kiraz ön plana çıkmıştır. Kültürlerin harmanlandığı şenlikte, Karadeniz'in önemli yemekleri de yapıldı.

Düzenlenen şenliğe, Amasya AK Parti Milletvekili Haluk İpek, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve çok sayıda davetlinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. .