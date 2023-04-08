Altındağ'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırıldı

Altındağ Belediyesinin ilçeye son 4 yılda 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırdığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 210 profesyonel futbol sahası büyüklüğüne eş değer yeşil alana sahip ilçede bu alanların sayısı her geçen gün artıyor.

Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin çeşitli noktalarına 53 park yaptıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Gicik Mahallesi'nde bir meyve ormanı oluşturduk. 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için oluşturduğumuz bir hatıra ormanını da Altındağ'ımıza kazandırdık. Ankara'mızın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümünde ise 5 bin ıhlamur fidanını toprakla buluşturduk. Başkentimize yeşil alan, temiz nefes ve şifa deposu armağan ettik."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü olan 27 Aralık'ta hatıra ormanı oluşturduklarını belirten Balcı, "Çok büyük bir alanda 2 bin 500 adet meyve fidanı büyüdü, meyvelerini verdi. Toplamda yüz binlerce fidan dikimi yaptık. Başkent Millet Bahçesi ve Başpınar Millet Bahçesi, yeşil alanlarımızın değerine değer kattı. Toplam yeşil alan miktarımız ise 1,5 milyon metrekareye ulaştı." bilgisini verdi.

Balcı, yeşil alanların Altındağ'a sağladığı oksijene dikkati çekerek, "Bu nedenle yeşil alanlarımızı artırmaya daha çok gayret gösterecek, kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı artırmak için daha çok çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.