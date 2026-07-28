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Altın Portakal’da Genç Başarı Ödülleri Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas’a

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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Genç Başarı Ödülleri', oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu ve 16 yaşındaki Leyla Smyrna Cabas'a verilecek. Üzümoğlu daha önce festivalde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanırken, Cabas 'Fidan' filmiyle dikkat çekti.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında verilen "Genç Başarı Ödülleri", bu yıl oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu ile Leyla Smyrna Cabas'a takdim edilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ekim'de düzenlenecek festivalin hazırlıkları sürüyor.

Festival kapsamında bu yıl, dizi ve sinema dünyasında yer aldığı projelerle öne çıkan Cem Yiğit Üzümoğlu ile kariyerinin henüz başında olmasına rağmen performansıyla dikkati çeken 16 yaşındaki Leyla Smyrna Cabas, "Genç Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Oyuncu ve fotoğrafçı Üzümoğlu, 2022'de düzenlenen 59. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)" filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştı.

Cabas ise ilk sinema deneyimini, Ayçıl Yeltan'ın yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği "Fidan" filmiyle yaşadı.

Film, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kurgu" ve "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini kazanırken, Roma'da düzenlenen Cinema D'iDEA Kadın Filmleri Festivali'nde yönetmen Ayçıl Yeltan ve oyuncu Ayça Bingöl ile birlikte "Özel Ödül"e layık görüldü.

Kaynak: AA
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