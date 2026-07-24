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Altın Portakal'da Emek Ödülleri Keskiner ve Kardeş'e

Altın Portakal'da Emek Ödülleri Keskiner ve Kardeş'e
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Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en köklü film festivalinde bu yılki "Sinema Emek Ödülleri" Abdurrahman Keskiner ve Suzan Kardeş'e verilecek.

Geçtiğimiz yıl Feride Çiçekoğlu'na verilen "Sinema Emek Ödülü" bu yıl festivalin Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Sinema Emek Ödülü'ne layık görülen yapımcı Abdurrahman Keskiner, 1941 yılında Osmaniye'de doğdu. Yapımcılığını üstlendiği filmler, ulusal ve uluslararası festivallerde çok sayıda ödül kazanırken, dünya sinemasında da önemli başarılara imza attı.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Sinema Emek Ödülü'ne layık görülen kuaför, makyöz, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş ise 1980'den bu yana sinema, tiyatro, reklam ve fotoğraf çekimlerinde makyöz ve kuaför olarak görev yaptı. Müzik alanında da güçlü bir kariyere sahip olan Suzan Kardeş, Goran Bregovi'in konserlerinde sahne alarak şarkılar seslendirdi, ayrıca yurt dışında düzenlenen çok sayıda festivalde Türkiye'yi temsil ederek konserler verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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