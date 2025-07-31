Alireza Ghorbani, Harbiye'de Müzikseverlerle Buluşuyor

İran müziğinin uluslararası temsilcisi Alireza Ghorbani, 22 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

İran müziğinin en önemli müzisyenlerinden Alireza Ghorbani, 22 Eylül Pazartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Royal Albert Hall, Sydney Opera House, Theatre du Chatelet, Musikverein gibi prestijli sahnelerde müzikseverlerin beğenisini kazanan Alireza Ghorbani, konserde sevilen eserlerini seslendirecek. Ghorbani, klasik İran müziğinden çağdaş düzenlemelere, Fars şiirinin zarafetinden evrensel temalara uzanan repertuvarıyla müzik eleştirmenlerinin beğenisini topluyor. Sanatçı, izleyiciyi sadece bir konserin değil, aynı zamanda bir kültürler arası köprünün parçası olmaya davet ediyor. Hayyam ve Rumi gibi şairlerin eserlerini geleneksel formlarla veya çağdaş aranjmanlarla yorumlayarak genç kuşaklara ve dünya izleyicisine ulaştırıyor. Sanatçıyı Harbiye'de izlemek isteyenler için biletler Bubilet üzerinden alınabilecek.