Aliağa'da Emir Can İğrek ve Zeynep Bastık konser verdi

'Aliağa Sanat Günleri'nde yaz konserleri kapsamında şarkıcılar Emir Can İğrek ve Zeynep Bastık sahne aldı.

Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde hazırlanan 'Aliağa Sanat Günleri'nde bu hafta şarkıcılar Emir Can İğrek ve Zeynep Bastık sahne aldı. İğrek ve Bastık, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda hayranlarıyla buluştu.

SAHNEYE İLK EMİR CAN İĞREK ÇIKTI

Konserde açılışı Emir Can İğrek yaptı. Yaklaşık 1 saat sahnede İğrek, 'Kor', 'Bıçaklandım', 'Ali Cabbar', 'Nalan' ve 'Çağır' gibi parçalarını seslendirdi. Konser boyunca dinleyenleriyle sık sık diyalog da kuran Emir Can İğrek, ilk defa geldiği Aliağa'da sahne almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"DOĞDUĞUM ŞEHİRDE SAHNE ALMAK BÜYÜK KEYİF"

Emir Can İğrek'in ardından konserin ikinci bölümünde sahneye Zeynep Bastık çıktı. Dinleyenleri sevilen şarkısı 'Ara' ile selamlayan şarkıcı sahnede seslendirdiği 'Sana Bayılıyorum', 'Bir Daha', 'Marlon Brando', 'Bırakman Doğru mu 2' gibi şarkılarıyla müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı. Bastık, doğduğu şehirde sahne almanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu dile getirdi.

ŞARKICILARA İLÇE YÖRESİNE ÖZGÜ HELVACI KİLİMİ HEDİYE EDİLDİ

Konserin bir bölümünde sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, şarkıcılara Aliağa Sanat Günleri'ne katılımlarından dolayı teşekkür ederek, kendilerine ilçedeki üretici kadınlar tarafından el emeği ile üretilen, ilçe yöresine özgü tarihi 'Helvacı Kilimi'ni hediye etti.