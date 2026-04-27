Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi için çalıştay düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi Genel İstişare Toplantısı', geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi Danışma Kurulu ve Yazı Kurulu üyelerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından toplam 82 akademisyen, inanç önderi ve araştırmacı katıldı. Toplantıda Alevilik ve Bektaşilik geleneğinin köklü irfan mirasını bilimsel yöntemlerle ele almayı hedefleyen ansiklopedi çalışması kapsamlı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, çalışmanın yalnızca bir yayın projesi olmanın ötesinde kültürel hafızanın korunması ve doğru bilginin sistemli biçimde kayıt altına alınması açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Bilgi dağınıklığına karşı bilimsel çerçeve vurgusu

Çalıştayda, Alevilik ve Bektaşilik alanında mevcut bilgi dağınıklığı ve kavramsal karmaşaya dikkat çekildi. Bilimsel temelden yoksun çalışmaların doğru bilgiye erişimi zorlaştırdığına işaret edilirken, sözlü gelenekle bugüne ulaşan birikimin akademik yöntemlerle incelenmesi ve kayıt altına alınmasının gerekliliği vurgulandı.

Ansiklopedinin kavramlardan şahsiyetlere, erkandan tarihi süreçlere kadar geniş bir içeriği kapsayan kalıcı bir başvuru kaynağı olması hedefleniyor. Farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla yürütülen çalışmanın çoğulcu ve bilimsel yaklaşım temelinde şekillendirileceği belirtildi. Toplantıda ayrıca yürütülen istişare sürecinin ansiklopedinin kapsamının genişletilmesine, yöntemsel çerçevenin güçlendirilmesine ve içerik kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Çalıştayda Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi'nin kültürel mirası koruyan ve gelecek nesillere aktaran temel bir başvuru eseri olmasının hedeflendiği dile getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı