Albayrak Grubu'nun 'Kelime-i Tevhid' Temalı Hat Eserleri Sergisi Konya'da Açıldı

Albayrak Grubu'nun düzenlediği ve bu yıl 'Kelime-i Tevhid' temalı ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin konu olarak seçildiği hat eserleri sergisinin son durağı Konya oldu. Kelime-i Tevhid 'La İlahe İllallah' yazılı 12 adet hat sanatından oluşan eserler, 3 hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Albayrak Grubu'nun düzenlediği ve bu yıl 'Kelime-i Tevhid' temalı ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin konu olarak seçildiği hat eserleri sergisinin son durağı Konya oldu. Kelime-i Tevhid 'La İlahe İllallah' yazılı 12 adet hat sanatından oluşan eserler, 3 hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Albayrak Grubu'nun 9 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir tema seçilerek hazırlanan Hat Eserleri Sergisi, Konya'da Tantavi Kültür Merkezi'nde 10'uncu kez sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 13 usta hattatın gelenekseli ve moderni harmanlayarak hazırladığı eserlerde, 'Kelime-i Tevhid'in Kuran-ı Kerim ve hadislerde geçen halleri yer alıyor. Serginin açılışında konuşan Albayrak Grubu Kurumsal iletişim Koordinatörü Esad Sivri, "Konya bizim için ayrı bir öneme sahip. İlmin, tasavvufun başkentidir Konya. Konya'da Türkiye ayağının sonuncusunu gerçekleştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

'BUNDAN SONRAKİ İLK ZİYARETİMİZ AZERBAYCAN OLACAK'

Sivri, "Bu sergimiz 9 lokasyona ulaşırken 6 bin 300 kilometre yol yaptı. 1 milyondan fazla insan ziyaret etti. Yurt dışından da talepler geldi. Bundan sonraki ilk ziyaretimiz kardeş ülke Azerbaycan olacak. Daha sonra Özbekistan ve Amerika'da sergimizi açacağız. Balkon ülkelerinden de yoğun talep olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Sergi, 3 hafta boyunca Tantavi Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere açık olacak. (DHA)