24. Uluslararası Alanya Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı

Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 24. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali, 'kervan' temasıyla kortej yürüyüşü, atölye çalışmaları, sergiler ve Aşkın Nur Yengi konseriyle başladı. Festival 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Alanya Kültür Sanat ve Turizm Festivali, bu yıl "kervan" temasıyla başladı.

Festivalin açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı ile İskele Meydanı arasında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Alanya protokolü, yurt dışından gelen heyetlerin temsilcileri, ilçede yerleşik yabancıların kurduğu derneklerin üyeleri, öğrenciler, otellerin animasyon ekipleri ile müzik ve halk oyunları gruplarının katıldığı yürüyüşe, tatilciler ve ilçe sakinleri de yoğun ilgi gösterdi.

Festival kapsamında atölye çalışmaları yapıldı, resim ve fotoğraf sergileri açıldı, el sanatları ürünleri ile yöresel yemeklerin satışının yapıldığı stantlar kuruldu.

İlk günü Aşkın Nur Yengi konserinin ardından tamamlanan festival, 24 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
