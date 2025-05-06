Alan Parsons İstanbul'da Konser Verecek

İSTANBUL, ROCK tarihinin en başarılı albümlerinin arkasındaki ilham kaynağı, progresif rock ve senfonik müziğin efsanevi ismi İngiliz müzisyen Alan Parsons, İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

Kariyerinde 50'nci yılı geride bırakan Alan Parsons Live Project, 'The Show Must Go On' turnesi kapsamında, 11 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek.

Bugüne kadar çok sayıda prestijli ödüle ve tam 13 Grammy adaylığına adını yazdıran dünyaca ünlü sanatçı, 1974 yazında Abbey Road Stüdyoları'nda Eric Woolfson ile tanışmasının ardından The Alan Parsons Project'i kurarak 1976-1987 yıllarında gündemi belirleyen 10 tematik albümü dinleyiciye ulaştırdı.

Albümlerini dönemin en iyi stüdyo müzisyenleri ve vokalistleri eşliğinde kaydeden The Alan Parsons Project, 1982 tarihli soft pop/rock klasiği 'Eye in the Sky' ve 'Old and Wise' şarkıları ile adından söz ettirdi.