Al Di Meola, İstanbul'da sevenleriyle buluşacak

İSTANBUL,

İtalyan asıllı ABD'li ünlü gitar virtüözü Al Di Meola, 26 Eylül akşamı İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

"Electric Years" turnesi kapsamında flamenco - fusion ve akustik trio üçlüsü formatından farklı bir repertuar hazırlayan Al Di Meola, 26 Eylül'de Volkswagen Arena'da sahne alacak.

Usta sanatçı, Les Paul gitarıyla en çok dinlenen ilk üç albümündeki Land of the Midnight Sun, Casino ve Elegant Gypsy parçalarını seslendirecek. Konserin biletleri 3 Haziran Pazartesi günü saat 12.00'de satışa çıkacak.

Al Di Meola; dört altın albüm, iki platin albüm ve dünya çapında altı milyondan fazla plak satışı kazandıran ünlü kariyeri boyunca müziğin merkezinde yer aldı. Berklee College of Music'ten Fahri Doktora Derecesi, Montreal Caz Festivali tarafından verilen Fahri Miles Davis Ödülü, 2008 yılında Sir George Martin tarafından verilen BBC Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Macar Sahne Sanatları Vakfı Lyra Ödülü ve çok sayıda Grammy adaylığı ve ödülü dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazandı.