Al Di Meola, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı
İtalyan asıllı ünlü gitar virtüözü Al Di Meola, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde birçok konser, tiyatro ve etkinlikler yer alacak.
İtalyan asıllı ünlü gitar virtüözü Al Di Meola, "Başkent Kültür Yolu Festivali" etkinlikleri kapsamında sahne aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Başkent Kültür Yolu Festivali" etkinlikleri sürüyor.
İtalyan asıllı Amerikalı sanatçı Al Di Meola'nın, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki CSO Ada Ankara Ana Salon'da verdiği konsere, Başkentli müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Başkent Kültür Yolu Festivali, 1 Ekim'e kadar birçok konser, tiyatro ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.
Kaynak: AA / Kültür Sanat