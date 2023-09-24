Al Di Meola, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

İtalyan asıllı ünlü gitar virtüözü Al Di Meola, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde birçok konser, tiyatro ve etkinlikler yer alacak.