Aksaray'da 100 yeni kütüphane projesi kapsamında halk kütüphanesi açıldı

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni kütüphane projesi kapsamında yapılan halk kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla açıldı. Bakan Yardımcısı Alpaslan, kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı süresince en büyük bütçe ve yatırımların eğitime ayrıldığını söyledi.

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni kütüphane projesi kapsamında yapılan halk kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla açıldı.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı süresince en büyük bütçe ve yatırımların eğitime ayrıldığını söyledi.

AK Parti hükümetinin en önemli amacının dünyayı bilen, okuyan insanlar yetiştirmek olduğunu dile getiren Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu doğrultuda çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Alpaslan, bilgi ve eğitimde hiçbir eksikliğe yer vermeden 85 milyon olarak Türkiye Yüzyılı'nın oluşturulacağını ifade ederek, "İçinde yaşadığımız dönemde görüyoruz ki dünyada savaşlar, adaletsizlikler, zulümler, günahsız çocukların haksız yere öldürüldüğü, öldürülmenin ötesinde her türlü zulme maruz bırakıldığı bir süreç yaşıyoruz. İşte güçlü ve etkin Türkiye olduğu zaman artık dünyada savaşların değil barışın, zulmün değil adaletin hakim olduğu bir dünya olacak." dedi.

Gençlerin iyi bir eğitim alarak başarılı donanım elde ettiği zaman Türkiye Yüzyılı'na ulaşma mesafesinin kısalacağını vurgulayan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Bu yüzden özellikle gençlerimize bunun kıymetini bilerek, kendilerini en iyi şekilde yetiştirmek için her türlü gayreti göstermesi gerektiğini söylüyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, gençlerin eğitim ve donanıma ulaşabilmesi için elimizden gelen her türlü imkanı seferber ederek bu ortamı sağlayacağız. Bu amaçla Cumhuriyet'in 100. Yılında, 100 kütüphane projesini hayata geçirdik. Bu yıl sonuna kadar 100 kütüphaneyi tüm gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız."

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise gençlerin kütüphane sayesinde kitaplarla daha da bütünleşeceğini belirterek,"Biliyoruz ki kitapların kokusunun yerini hiçbir şey alamaz. Ağaçören'deki gençlerimiz okuma alışkanlıklarını bu kütüphanede geliştirecekler. Kütüphanemiz ilçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Açılışa Ağaçören Kaymakamı Naim Akar, Belediye Başkanı Yaşar Bekleviç, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.