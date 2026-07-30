Akşamları ışıklandırılan Ayasofya ziyaretçileri hayran bırakıyor

Trabzon'un önemli tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Ayasofya Camii, yazın yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Özellikle akşam saatlerinde ışıklandırmayla farklı bir atmosfere bürünen tarihi yapı, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanıyor.

2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde temmuz ayında yerli turist yoğunluğu dikkat çekiyor. Türkiye'nin farklı illerinden tur otobüsleriyle Trabzon'a gelen ziyaretçiler, camiyi gezerken tur rehberlerinden tarihi hakkında bilgi alıyor. Yerli turistlerin yanı sıra Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin de ilgi gösterdiği Ayasofya Camii'nde ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekerek, tarihi yapının eşsiz atmosferini ölümsüzleştiriyor. Özellikle akşam saatlerinde ışıklar altında oluşan görsel şölen, ziyaretçilerin hayranlığını kazanıyor.

Camiyi ziyaret eden Mahir Sevil, Ayasofya'nın akşam görüntüsünün farklı olduğunu kaydederek, "Eşim ve çocuğumla birlikte Bursa'dan geldik. Hem akraba ziyareti hem de Trabzon'u gezmek için geldik. Gündüz gelmeyi düşünüyorduk, iyi ki akşam gelmişiz. Akşam görüntüsü çok daha farklıymış. Biz de burada bu heyecanı tattık. İstanbul'da Ayasofya Camii var, oranın ortamı ayrı, burası ise apayrı bir güzellik. İyi ki gelmişiz. İlk defa geldik, bundan sonra da tekrar gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

Emre Gümüştaş ise Ayasofya Camii'nin mutlaka ziyaret edilecek yerler arasında olduğunu belirterek, "Ayasofya, Trabzon'un simge yapılarından bir tanesi. Trabzon'u ziyaret eden turistlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri. Aynı zamanda tarih kokan bir mekan. Ayasofya'nın akşam farklı bir ambiyansı, sabah ise farklı bir atmosferi var. Gündüz de ayrı bir güzelliğe sahip. Gelinip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı