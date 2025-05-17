Akra Caz Festivali'nde Richard Bona Sahne Aldı

Akra Caz Festivali'nde Richard Bona Sahne Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen Akra Caz Festivali'nde Grammy ödüllü Richard Bona ve grubu, caz müziği severlerle buluştu. Festival, 21 Mayıs'ta Kurt Elling ve SuperBlue grubunun konserleriyle devam edecek.

Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali'nde, Grammy ödüllü bas gitarist, şarkıcı, multi-enstrümantalist Richard Bona ve grubu sanatseverlerle buluştu.

Akra Otelleri tarafından bu yıl sekizincisi organize edilen festival, Akra Antalya Otel'in açık hava sahnesinde devam ediyor.

Festivalde, caz ve Afropop müziğinin önemli isimlerinden Richard Bona ve grubu sahne aldı.

Sanatçıya, davulda Ludwig Afonso, gitarda Ciro Manna, üflemelilerde Lucas Saint Cricq, klavyede Jesus Pupo eşlik etti.

Müzikseverler konsere yoğun ilgi gösterdi.

Festival, 21 Mayıs'ta caz vokalinin önemli isimlerinden Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue grubunun konseriyle devam edecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Kültür Sanat
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Cemal Ersen'den sert açıklama: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı

Çok konuşulacak sözler: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi

20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Liverpool'dan şampiyonluk sonrası 35 milyon euroluk transfer

Liverpool'dan şampiyonluk sonrası 35 milyon euroluk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.