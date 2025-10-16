Akın Akınözü Cannes'da Dedesinin İstiklal Madalyası ile Takdir Topladı
Veliaht dizisinin tanıtımında dedesine ait İstiklal Madalyasını takan Akın Akınözü, etkinlikte duygusal bir an yaşadı ve büyük beğeni topladı.
CANNES'da Veliaht dizisini tanıtan Akın Akınözü, dedesinin İstiklal Madalyasını göğsüne takarak takdir topladı.
Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Veliaht dizisinin tanıtımı için Cannes'da bulunan Akın Akınözü, dedesine ait İstiklal Madalyasını göğsüne takarak etkinliğe katıldı. Oyuncunun duygusal ve anlam yüklü tercihi, hem katılımcılar hem de hayranları tarafından büyük takdir topladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat