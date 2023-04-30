Akçakoca'da sıcak havada sahil ve parklar doldu
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Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve tatilciler, sahil ve parklara akın etti.
Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve tatilciler, sahil ve parklara akın etti.
Hava sıcaklığın 20 derecenin üzerinde ölçüldüğü kentte, tatilciler ve ilçe halkı, Çuhallı plajına yoğun ilgi gösterdi.
Bazı vatandaşlar spor oyunları oynarken, bazıları da parklarda aileleriyle zaman geçirdi.
Kaynak: AA / Soner Şen - Kültür Sanat