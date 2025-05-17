Akçaabat'ta 'Ot Festivali' ile Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Akçaabat'ta 'Ot Festivali' ile Yöresel Lezzetler Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen 'Ot Festivali'nde bölgeye ait 45 yöresel lezzet ve 100'e yakın ot çeşidi sergilendi. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, festivalin amacı hakkında bilgi vererek, şehrin tanıtımına ve turizme katkıda bulunma hedefini vurguladı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, bölgeye ait 45 yöresel lezzetin yanı sıra 100'e yakın ot çeşidinin sergilendiği 'Ot Festivali' düzenlendi. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Pazarda satılan tüm ürünleri göstermek için bu festivali düzenlendik. Amacımız şehrin tanıtımına ve turizme katkı sağlamak. Akçaabat olarak kendimizi kanıtlamış bir noktadayız" dedi.

İlçede Akçaabat Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 'Ot Festivali' düzenlendi. Bölgenin doğal zenginlikleri, kültürel mirası, yöresel lezzetleri ve 100' yakın farklı ot çeşidinin sergilediği festival, kortej yürüyüşü ile başladı. Akçaabat Sahili'nde düzenlenen festivalde; Akçaabat'a özgü dereotu, pazı, karalahana, nane, maydanoz, kuzu kulağı, ısırgan otu, latir tepesi gibi yöresel bitkiler tanıtıldı. Hamsi kuşu, mısır ekmeği, karalahana çorbası ve fındık yaprağından sarma gibi geleneksel otlarla yapılan yöresel lezzetler, ikramlarla vatandaşlara sunuldu. Festivalde yer alan şefler, bu otlarla hazırladıkları tariflere hünerlerini sergiledi. Festival alanında kurulan pazarda, yerel üreticiler ürünlerini tanıtma ve satışa sunma fırsatı bulurken horon gösterisiyle renkli görüntüler oluştu. Çocuklar için hazırlanan özel alanlarda eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

'AKÇAABAT OLARAK KENDİMİZİ KANITLAMIŞ BİR NOKTADAYIZ'

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, festivalin şehrin tanıtımına ve turizme katkı sağlamak amacıyla yapıldığını belirterek "Akçaabat olarak festivaller şehriyiz. Uluslararası müzik ve halk oyunları, tiyatro festivalimiz ve resim çalıştayımızın ardından şimdi 'Ot Festivali'miz ile buraları renklendiriyoruz. Şehrimizde yetişen yaklaşık 100 otu ve 45'e yakın yöresel yemeği de burada tanıma ve hemşerilerimize gösterme fırsatı buluyoruz. Akçaabat olarak bölgenin sebzesini karşılayan bir kapasiteye sahibiz. Üreticilerimiz üreterek, salı günleri satışını sağlıyor. Pazarda satılan tüm ürünleri göstermek için bu festivali düzenlendik. Amacımız şehrin tanıtımına ve turizme katkı sağlamak. Akçaabat olarak kendimizi kanıtlamış bir noktadayız. Buna ilaveler yapmak hedefimizdir. Belediye olarak, kendi yetiştirdiğimiz ve çiftçimize de vermiş olduğumuz fideleri sergiliyoruz. Yöreye ait bitki ve yemekleri tanıtan stantlarımız da var. Her yemeğimiz özel. Çok duyulmamış fındık yaprağından yapılan sarmamız da var. Onu da deneyip tadına bakacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Eğlence mekanında herkesin gözü önünde intihar

Eğlence mekanında herkesin gözü önünde intihar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın efsanesi Hagi, Okan Buruk'u öve öve bitiremedi: Altın ekibin bir parçası

Okan Buruk'u öve öve bitiremedi! Çarpıcı bir itiraf
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim

Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Demet Evgar İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı havayı fırsata çevirdi

Ünlü oyuncu İstanbul'a yağan yağmuru fırsata çevirdi
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Resmi açıklama geldi! Real Madrid'den 58 milyon euroluk transfer

Tüm Avrupa'nın konuştuğu 58 milyon euroluk transfer! İmzalar atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.