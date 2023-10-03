Ahmet Yakupoğlu'nun ölüm yıl dönümünde anma programı düzenlendi

Kütahya'da merhum sanatçı Ahmet Yakupoğlu için anma programı

KÜTAHYA - Kütahyalı merhum ressam, neyzen, tezhip ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu ölümünün 7. yıl dönümünde, sanatçının yaşadığı Maltepe Mahallesindeki evinde anma programı düzenlendi.

Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Merhum Yakupoğlu'nun evinde onun hatırasını yaşatmak için buradayız, kendisini minnet ve rahmetle anıyoruz. Yakupoğlu, Türk sanatına önemli katkılarda bulunmuş büyük bir sanatçıdır. Ruhu şad olsun" dedi.

Geceye Vali Yardımcısı Mustafa Demir, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Kütahya İl Kültür ve Turizm Eski Müdürü Ahmet Yıldız, Kütahya Tanıtım Vakfı Başkanı Ressam Adil Özkan, Ahmet Yakupoğlu Müzesi Müdürü Fatma Çağım Özcan, merhum Ahmet Yakupoğlu'nun sevenleri ve yakınları katıldı.

Anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. Ardından Dumlupınar Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu tasavvuf müziği dinletisi sundu.

Tören, merhum Yakupoğlu ile ilgili anıların paylaşılmasıyla sona erdi.