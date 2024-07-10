Ahmet Yakupoğlu'nun hayattayken sürdürdüğü sohbet meclisi programı düzenlendi

Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatürist Ahmet Yakupoğlu'nun hayattayken uzun yıllar sürdürdüğü, "gezek" olarak adlandırılan sohbet meclisi kapsamında program düzenlendi.

Yakupoğlu'nun eserleri ile mal varlığını bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından, sanatçının doğup büyüdüğü Maltepe Mahallesi'ndeki evinde düzenlenen programda, tasavvuf musikisi dinletisi sunularak Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, burada yaptığı konuşmada, Yakupoğlu'nun hayattayken uzun yıllar sürdürdüğü sohbet meclisini üniversite olarak devam ettirdiklerini söyledi.

Kütahya'da "gezek" adı verilen sohbet meclislerinin Türk toplumundaki önemine değinen Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Böyle sohbet ortamları, aynı zamanda bilmediğimizi dostumuzdan öğrenmektir. İyilikte yarışmak, bir öğrenip bin öğretmektir. Burada aynı zamanda musiki ve Kur'an-ı Kerim talimi ile İslam ve Türk tarihi eğitimi yapılır. Gençlerin, büyüklerinin yanında nasıl oturulup kalkılacağını öğrendiği bir yerdir. Bu sohbet toplantılarının, bu tür meclislerin çok yönlü faydaları var. Buralar yaşayan kültür ve medeniyet merkezleri, toplumun hafızasıdır. Dolayısıyla bu geleneği yaşatmaktan biz de çok memnunuz."

Üniversite olarak Yakupoğlu'nun evinin yanına yapılan müzede çeşitli etkinlikler düzenleyerek sanatçıyı andıklarını da aktaran Kızıltoprak, "Ahmet Yakupoğlu Vakfını kurarak bütün varlığını bu uğurda kullanan rahmetli Ahmet Yakupoğlu'nu bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Program, Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turhan Bayatlı'ın Kızıltoprak'a hediye takdim etmesiyle sona erdi.