Ahmet Ümit, Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nü Aldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 18. kez düzenlenen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, şair ve yazar Ahmet Ümit'e verildi.

MTSO'daki törende, Ümit'e ödülünü MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Meclis Başkanı Hamit İzol takdim etti.

Ahmet Ümit, konuşmasında, Mersin'in kendisi için her zaman önemli olduğunu söyledi.

Bu zamana kadar birçok ödül aldığını dile getiren Ümit, Mersin'den böyle bir ödül almanın kendisi için onur olduğunu ifade etti.

"İyi edebiyat iyi polisiyedir" diyen Ahmet Ümit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi polisiye de iyi edebiyattır. Bütün iyi polisiye metinlerinin hepsi klasik romanlardır. İyi polisiye demek iyi kurgu demektir. Derinlemesine anlatılmış, sağlam psikolojiye sahip karakterler demektir. Sağlam bir sosyoekonomik geri plan demektir. Hikayenin gerektirdiği olağanüstü bir dil demektir. Bazen sokak dili bazen şiirdir. Bütün bunların iyi bir romanda olması gerekir ama polisiyede bir şey daha yapman gerekir. Bütün bu hikayeyi polisiye kurgu içinde anlatacaksın. Kolay değil, çok zordur."

Ümit, çok şanslı bir yazar olduğunu belirterek, 37 farklı dilde 150'ye yakın kitabının yayımlandığını dile getirdi.

Eserlerinden filmler, opera, tiyatro ve çizgi roman yapıldığını anlatan Ümit, "Korsan hariç, Türkiye ve dünyada 15 milyona yakın kitabım yayımlandı. Bu benim değil sizin başarınız. 37 dile çevrilmek, milyonlarca okunmak bunların hepsi yazarı iyi bir yazar yapar mı? Bunu söylemek çok zor. Yazarın, iyi yazar olduğunu belirleyecek bir tane ölçüt var. Siz öldükten en az 25 yıl sonra halen okunuyorsanız bu sizi iyi bir yazar yapar. İyi bir yazar olduğuma inanmaya çalışıyorum. Bunu sizler destekliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ümit, konuşmasının devamında kitaplarından ve hayatından kesitler anlattı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nü almayı kabul ederek kenti onurlandıran Ahmet Ümit'e, Mersinliler adına teşekkür etti.

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da Ahmet Ümit'i tebrik etti.

Konuşmaların ardından Ahmet Ümit, katılımcılar ve okurlarıyla fotoğraf çektirdi.