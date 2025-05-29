Ahlat Yayınları, Yazarların Eserlerini Tanıttı

Ahlat Yayınları, Yazarların Eserlerini Tanıttı
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Ahlat Yayınları bünyesinde yayına hazırlanan önemli eserler, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Etkinlikte, yazarların eserleri incelendi ve çeşitli konuşmalar yapıldı.

Ahlat Yayınları bünyesinde yayına hazırlanan, Osman Yüksel Serdengeçti, Ahmet Kabaklı, Dilaver Cebeci ve Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun eserleri, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliğindeki programda, katılımcılar, salonun girişinde yazarların takdim edilen eserlerini inceledi. Ardından konferans salonunda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, Ahlat Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Adem Yeşil, Dilaver Cebeci'nin oğlu Çağrı Cebeci, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun torunu Gökalp Gençosmanoğlu, Prof. Dr. Cemal Kurnaz ve Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Kültür Sanat
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