Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Gece Müzeciliği'ne yoğun ilgi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, Gece Müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor. Işıklandırılan tarihi mezar taşları, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Gece Müzeciliği uygulamasıyla tarih ve kültür meraklılarının yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da yoğun ilgisini görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında, 1 Haziran - 1 Ekim 2026 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açılan Selçuklu Meydan Mezarlığı, gece saatlerinde yapılan özel ışıklandırmasıyla ziyaretçilerine büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

Anadolu'nun bin yıllık tarihine ışık tutan ve üzerlerindeki eşsiz taş işçiliği ile dikkat çeken abidevi mezar taşları, gece aydınlatmasıyla adeta yeniden hayat buluyor. Tarihi dokunun ışıkla bütünleştiği mezarlık, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da uğrak noktası haline geldi.

Mezarlığı ziyaret eden fotoğrafçılar, farklı açılar ve uzun pozlama teknikleriyle ışıklandırılan tarihi mezar taşlarını ölümsüzleştiriyor. Özellikle gece çekimlerinde ortaya çıkan görsel zenginlik, tarihi mekana farklı bir estetik kazandırıyor.

Antalya'dan Ahlat'a gelen fotoğraf sanatçısı Osman Maaşoğlu, daha önce gündüz saatlerinde ziyaret ettiği Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı bu kez gece görüntüleme fırsatı bulduğunu belirtti.

Gece çekimlerinin tarihi yapıya bambaşka bir görünüm kazandırdığını ifade eden Maaşoğlu, "Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı daha önce gündüz ziyaret edip fotoğraflamıştık. Gece Müzeciliği uygulaması sayesinde bu eşsiz tarihi mirası ışıklandırılmış haliyle görüntüleme fırsatı bulduk. Abidevi mezar taşlarının gece ortaya çıkan silueti ve ışık oyunları gerçekten etkileyici. Gece çekilen fotoğraflar bu tarihi mekana ayrı bir güzellik katıyor" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı