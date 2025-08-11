Ağasar Elbiseleri: Şalpazarı'nın Kültürel Mirası

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Çepni kültürünün devamı olan el emeği "Ağasar elbiseleri", yörede yaşayan kadınların festivallerde vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kelime anlamı "düşmanla savaşan" anlamına gelen ve tarihte Karadeniz'in Türkleşmesinde önemli rol oynayan Çepnilerin kültürlerinin bir göstergesi olan Ağasar elbiseleri, yörede asırlardır kullanılıyor.

Şalpazarı ilçesindeki terzilerin talebe göre diktiği Ağasar elbiseleri, günlük yaşam, düğün, şenlik, festival ve bayram gibi özel etkinliklerde tercih ediliyor.

"Kültürümüzün kaybolmaması için gayret gösteriyoruz"

Ağasar Folklor Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Kandazoğlu, AA muhabirine, dernek olarak Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvuruyla 28 Nisan'da Ağasar elbiselerinin mahreç işaretli ürün olarak tescillendiğini söyledi.

Coğrafi işaret alma sürecinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Kandazoğlu, "Orta Asya'dan gelen bir giysi. Anadolu'nun hiçbir yerinde bu giysiyi bulamazsınız. Özel olması münasebetiyle biz de bu yola çıktık. Kültürümüzün kaybolmaması için gayret gösteriyoruz. Gelecek nesillere aktarabilmek için bu mücadeleyi veriyoruz. Gençlere hitap etmek, örf ve ananemizi unutmamak, geleceğe yönelik bir şeyler yapabilmek uğruna gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

"Elbisemiz on parçadan oluşuyor"

Günlük yaşamda Ağasar elbisesi kullandığını aktaran ilçe sakinlerinden Havva Yaşar, elbisenin coğrafi özelliklere, iklim şartlarına ve çalışma koşullarına uygun olduğunu dile getirdi.

Elbisedeki her parçanın bir ihtiyacı karşıladığına değinen Yaşar, "Lastiklerimiz bağda bahçede her şarta dayanıklı. Çoraplarımızın uzun, eteklerimizin geniş, belimizin lastikli olması rahatça işlerimizi yapabilmemizi sağlıyor. Kuşak, kadınlarımızın yük taşıması ve sağlık açısından belimize, vücudumuza zarar gelmesin diye kullanılıyor. Yelek elbisemizin üzerinde sırtımızı koruması için. Elbisemiz on parçadan oluşuyor." ifadesini kullandı.

Yaşar, kültürlerini yaşatmaya özen gösterdiklerine dikkati çekerek, "Bütün etkinliklerimizde, şenliklerimizde, özel günlerimizde bu giysiyi giyiyoruz. Bu elbiseyi giyip şenliğe katılmadığında herkes yadırgıyor. Bizim çocuklarımız da Orta Asya'dan gelen geleneğimizi sürdürüyor. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Liseye giden 16 yaşındaki Meral Deniz, yöresel elbiseleri beğenerek giydiğini dile getirerek, "Bütün şenliklerde, düğünlerde toplanıp giyinip renk renk olduğumuz bir giysidir. Folklor ekibindeyim, orada da sürekli kullanıyoruz. Çok severek giyiyorum. Kültürümü devam ettirmeye özen göstereceğim." diye konuştu.

"Kış mevsiminde sipariş veren var"

Terzihanesinde sadece yöresel Ağasar elbisesi yapan Ali Yamaç, annesinin 50 yıl sürdürdüğü bu mesleği devam ettirdiğini söyledi.

Yöresel kıyafete kadınların ilgi gösterdiğini ifade eden Yamaç, özellikle festival zamanlarında talepte yoğunluk yaşandığını vurguladı.

İlçe dışındaki derneklerin düzenlediği festivaller için de giysi talebi aldığını belirten Yaşar, "Kış mevsiminde sipariş verenler var. Yazın nisan ve mayıs ayında başlar, eylül ayına kadar bu yoğunluk devam eder. Çeşitli şenliklerde giymek üzere kadınlar tercih ediyor. Kadınlar sadece bir elbise değil, iki üç tane kıyafet diktiriyor. Yani talep çok." diye konuştu.