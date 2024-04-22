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Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde İki Konser Gerçekleştirildi

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Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin altıncı gününde, Frantiska Matouskova ve Jülide Canca'nın konserleri büyük ilgi gördü. Pavol Prazenica da piyanosuyla sanatçılara eşlik etti. Festival yarın sona erecek.

23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin altıncı gününde, iki konser gerçekleştirildi.

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı festival kapsamında, ilk olarak Frantiska Matouskova Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Daha sonra Jülide Canca sahne aldı. Her iki konserde Pavol Prazenica piyanosuyla sanatçılara eşlik etti.

Konserlere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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