Güzel Sanatlar Lisesi'nden yıl sonu sergisi

Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, eğitim-öğretim yılı boyunca büyük bir emek ve titizlikle hazırladıkları resim çalışmalarını Zafer Kent Meydanı'nda beğeniye sundu.

Kent meydanını adeta açık hava galerisine dönüştüren yıl sonu resim sergisi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Geleceğin sanatçı adaylarının fırçasından çıkan birbirinden özel eserler, sergiyi gezen sanatseverler tarafından tam not aldı. Farklı tekniklerin ve temaların yer aldığı sergide, öğrencilerin yetenekleri göz doldurdu.

Zafer Kent Meydanı'ndaki sergiyi gezen Afyonkarahisarlılar, öğrencilerin performanslarına hayran kaldıklarını belirterek, bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklerin şehre büyük bir değer kattığını ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı