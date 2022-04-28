AFYONKARAHİSAR - Afyon Kalesi'ne yapılacak teleferik için ihale yapıldı

AFYON (AA) - Afyonkarahisar'da tarihi Afyon Kalesi'ne yapılması planlanan teleferik ile çevre düzenlemesini de içeren proje için ihale gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında encümen toplantı salonunda yapılan ihaleye bir firma teklif sundu.

Eksik olmadığı görülen dosyadaki teklif mektubu, komisyona okunarak değerlendirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ihalenin ardından gazetecilere, şunları söyledi:

"Teleferik projesinin Afyonkarahisar'a değer katacağını düşünüyorum. Encümen üyeleri olarak teklifi değerlendiriyoruz. Erdal Akar Parkı'nın bulunduğu alanda 1 futbol, 1 basketbol sahası, yaklaşık 20 satış ünitesi, 3 seyir ve cam teras, yürüyüş yolları ile kafeterya yer alacak. Teleferik projemiz geniş kapsamlı bir proje."