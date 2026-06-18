Kursiyerlere 'Geleneksel Türk Desenleri Tezhip Eğitimi' verilmeye başlandı

Afyonkarahisar İl Müftülüğünden yapılan açıklamada 14-25 yaş arası gençlere 'Geleneksel Türk Desenleri-Tezhip Eğitimi' verilmeye başlandığı belirtildi.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından desteklenen 'Geçmişten Bir-iz' projesi kapsamında İl Müftülüğümüzce açılan kurslarda 14-25 yaş arası gençlere Geleneksel Türk Desenleri - Tezhip Eğitimi veriliyor. Safure Okatan'ın sorumluluğundaki projede çini ve tezhip sanatçısı Semra Tezcan'ın rehberliğinde gençler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de şanlı ecdadımızın estetik anlayışıyla tanışıyor. Proje yetkililerinin, geleneksel motifleri öğrenirken sabrın, cemal ve celalin, ihsan, estetik ve zarafet gibi değerlerin de tecrübe edildiği bir yol olarak tanımladıkları program dönem sonunda bir sergiyle taçlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı