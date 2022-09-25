JOHANNESBURG - Afrika'nın en büyük eğlence fuarı Comic Con Afrika'yı 60 bin kişi ziyaret etti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen ve kıtanın en büyük eğlence fuarlarından biri kabul edilen "Comic Con Afrika" fuarını 60 bin kişi ziyaret etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen ve kıtanın en büyük eğlence fuarlarından biri kabul edilen "Comic Con Afrika" fuarını 60 bin kişi ziyaret etti.

Johannesburg Fuar Merkezi'nde 21-25 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuarda çizgi roman ve video oyunlarının sergilenmesinin yanı sıra bazı ziyaretçiler makyaj ve kostümleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Dünyanın en büyük çizgi roman ve popüler kültür etkinliği olarak bilinen Comic Con'un Afrika ayağı olan fuara yoğun katılım gözlendi. Büyük çoğunluğunu gençlerin ve ailelerin oluşturduğu ziyaretçiler, erken saatlerden itibaren fuar alanı önünde kuyruklar oluşturdu.

Ayrıca fuarda farklı konularda panel ve özel gösteriler de yer aldı.