AFAD, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü sergisi düzenledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla sergi düzenledi.

CerModern'de açılan sergide konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, 6 Şubat'ta millet olarak genciyle yaşlısıyla acıların birlikte omuzlandığını ve yaraların beraber sarıldığını belirtti.

Asrın felaketinin, asrın dayanışmasına dönüştürüldüğünü dile getiren Yazgı, bu zor günlerde deprem bölgesinde yaptığı çalışmalardan dolayı AFAD'a ve tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Yazgı, AFAD'ın önemli çalışmalara imza attığına dikkati çekerek, serginin afet bilinci ve eğitimi konularındaki çalışmalarının yansıması olacağını ve toplumun afetlere karşı bilinçli yaklaşım geliştirmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Öte yandan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması kapsamında, CSO Ada Ankara ziyaretçilerinin oylamaya katılmasına olanak sağlayan ekran konumlandırıldı.