Haberler

Aydın'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e grafitili destek

Aydın'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e grafitili destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenciler, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla duvarlara grafitiler çizdi. 'Kampüslerden Filistin'e Dayanışma' projeleri kapsamında yaptıkları tasarımlarla toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyorlar.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Filistinlilere destek için duvarlara çeşitli grafitiler çizdi.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerini desteklemek amacıyla ADÜ Üniversite Aktif Gençlik Topluluğu tarafından "Kampüslerden Filistin'e Dayanışma: Farkındalık Oluşturulması ve Duvar (Mural) Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında topluluk üyeleri, ADÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığının duvarına Filistinlilere destek amacıyla "Nehirden Denize Özgür Filistin" yazan öğrenciler, karpuz, Filistin haritası, Mescidi Aksa, Türk ve Doğu Türkistan bayrakları çizdi.

ADÜ Aktif Gençlik Topluluğu Başkanı Gazi Ozan Eskici, AA muhabirine, fakülte duvarına işlenen tasarımlar ile Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Eskici, projeye destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve topluluk üyelerine teşekkür etti.

Öğrencilerden Berke Deniz Çetin ise "Bu projede yer almak benim için çok önemliydi. Üniversitemizde yıllarca kalacak bu eserde benim de bir katkım olduğu için çok mutluyum." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
title