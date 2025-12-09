Aydın'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e grafitili destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Filistinlilere destek için duvarlara çeşitli grafitiler çizdi.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerini desteklemek amacıyla ADÜ Üniversite Aktif Gençlik Topluluğu tarafından "Kampüslerden Filistin'e Dayanışma: Farkındalık Oluşturulması ve Duvar (Mural) Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında topluluk üyeleri, ADÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığının duvarına Filistinlilere destek amacıyla "Nehirden Denize Özgür Filistin" yazan öğrenciler, karpuz, Filistin haritası, Mescidi Aksa, Türk ve Doğu Türkistan bayrakları çizdi.

ADÜ Aktif Gençlik Topluluğu Başkanı Gazi Ozan Eskici, AA muhabirine, fakülte duvarına işlenen tasarımlar ile Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Eskici, projeye destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve topluluk üyelerine teşekkür etti.

Öğrencilerden Berke Deniz Çetin ise "Bu projede yer almak benim için çok önemliydi. Üniversitemizde yıllarca kalacak bu eserde benim de bir katkım olduğu için çok mutluyum." dedi.