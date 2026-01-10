Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan "Denizbank Konserleri"

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "DenizBank Konserleri" kapsamında 16 Ocak'ta AKM'de performans sergileyecek.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, DenizBank Konserleri kapsamında AKM Aspendos Salonu'nda romantik dönemin iki büyük yapıtı aynı programda buluşacak.

Dinleyicilerini güçlü müzikal yolculuğa çıkaracak konserin şefliğini Prof. Rengim Gökmen üstlenirken konserin solistleri kemanda Özgecan Günöz ve viyolonselde Onur Şenler olacak.

Programın ilk bölümünde seslendirilecek Johannes Brahms "Keman ve Viyolonsel için İkili Konçerto", iki solistin sürekli konuşur gibi ilerleyen çizgisiyle, konçerto formunu oda müziği inceliğine yaklaştıran özel dramaturji kuruyor. Eserin tarihsel arka planında da Brahms'ın yakın çevresindeki sanatçı dostluklarına uzanan "yeniden buluşma" duygusu hissediliyor.

Konserin ikinci yarısında ise müzik tarihinde programlı anlatımıyla dönüm noktası kabul edilen, "idee fixe" adı verilen, tekrar eden temayı her bölümde dönüştürerek dramatik bütünlüğü büyüten, orkestral renkleriyle dinleyiciyi sahnenin içine çeken başyapıt, Hector Berlioz'un "Fantastik Senfoni" eseri, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konser, 16 Ocak saat 20.30'da sanatseverlerle buluşacak.