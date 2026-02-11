Haberler

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri'nde sanatseverlerle buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, İtalyan şef Alessandro Bonato yönetiminde, 20 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyicilerle buluşacak. Konserde, solist keman sanatçısı Hande Küden yer alacak.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), DenizBank Konserleri kapsamında İtalyan şef Alessandro Bonato yönetiminde sahne alacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat Cuma saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak konserde orkestrayı, İtalyan şef Bonato yönetecek.

Uluslararası kariyeriyle öne çıkan keman sanatçısı Hande Küden'in solist olarak sahnede yer alacağı konserin ilk bölümünde, Henryk Wieniawski'nin 2. Keman Konçertosu seslendirilecek.

Romantik dönemin virtüöz geleneğinin simge yapıtlarından olan bu konçertonun ardından geçilecek ikinci bölümde ise Antonin Dvorak'ın 8. Senfonisi dinleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Kültür Sanat
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Konut kredisinde bankalar arası rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredisinde rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

Süper Lig devi yüzünden işinden oldu