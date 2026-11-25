Adıyaman Kahta İlçe Müftülüğü tarafından "Şiddet ve Zihniyet" konulu panel düzenlendi.

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Hilal Karaman üstlendi. Programa Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, Vaiz Şükran Turul ve Psikolog Ayşe Değercan konuşmacı olarak katıldı. Panelde şiddetin ortaya çıkış nedenleri, şiddeti besleyen düşünce yapısı ve şiddetin aile ile toplum üzerindeki etkileri ele alındı. Ayrıca şiddetle mücadelede bireysel ve toplumsal sorumluluklar üzerinde duruldu. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği programda, şiddetin önlenmesinde toplumsal bilinçlenmenin, sağlıklı iletişimin, sevgi ve saygı temelli bir anlayışın önemine vurgu yapıldı.

Program, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı