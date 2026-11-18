Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı zirvesinde uğur böcekleri görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri'nde uğur böcekleri görüntülendi. Kommagene döneminden kalma heykellerin çevresinde yoğunlaşan böcekler, tarihi alana farklı bir manzara kattı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri'nde uğur böcekleri görüntülendi.
Kommagene Krallığı döneminden kalma devasa heykellerin bulunduğu zirvede, kayalık alanlarda ve taşların üzerinde yoğun şekilde görülen uğur böcekleri dikkati çekti.
Tarihi heykellerin çevresinde kaydedilen görüntüler, Nemrut Dağı'nın doğal güzelliklerine farklı bir manzara kattı.
Kaynak: AA