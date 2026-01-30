'Adana Mavraları' kitabı yayımlandı

Adana'nın mizah kültürünü en güzel şekilde anlatan "Adana Mavrası" Araştırmacı Yazar Yusuf Delikoca tarafından kitap haline getirildi. Editörlüğünü Timur Türküner'in yaptığı kitabın yayınlanmasında Adana'nın 100 yılı aşkın önemli bir Tarım gücü olan Doğru Çiftçilik'in katkısı büyük oldu. Cumali Doğru, Müslüm Doğru ve Mutlu Doğru'nun destekleriyle yayınlanan eser hakkında Yazar Yusuf Delikoca şu açıklamaları yaptı:,

"' Adana Mavraları' eserimiz şehrin kent kültürüne büyük bir değer kattığı gibi 1930'lu yıllardan 1980'li yıllar arasında Adana'da sanat, edebiyat, spor, siyaset, iş dünyası ve sosyal hayatında iz bırakmış yüzlerce kişinin hatıralarıyla dolu olan bir kitap olmuştur. Adana'nın bir çok alanda yetişmiş ve bugün unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce değerininin hikayesi ile kitap aynı zamanda kentin yaşayan bir hafızası olmuştur.

Mavra, Adanalıların mizahi yönü, neşesi ve muhabbetinin özüdür. Yüzyıllardır nice medeniyetlere geçit vermiş olan Taşköprü'nün hemen yanı başında kurulmuş olan Kalekapısı, Büyüksaat, Yağ Camiii ve Küçüksaat'in esnafları birbirlerine çeşitli şakalarla takılmışlar, nüktedan kişilerin mavralarıyla neşelenmişlerdir. Yeni Adana, Seyhan, Türksözü, Karatepeli ve Keloğlan gibi gazeteler sayfalarında muhakkak Adana Mavrası'na yer vermiştir. Gazetecilerin ve siyasilerin bir birine takılmaları ise 1950 ve 1960'lı yıllarda mizah kültürünü yaşatmaya devam etmiştir. Orhan Kemal ve Arif Nihat Asya gibi Adana' nın bağrından çıkmış yazarlar da kitaplarında Adana Mavrası'na yer vermiştir.

Bu kitap sadece bir mizah eseri olmayıp aynı zamanda kentin hafızasında yer etmiş yüzlerce kişiyi bize yeniden hatırlatacak ve unutturmayacaktır. Tarihi fotoğrafla ve mizahın en güzel hali ile gelecek nesillere aktarılacak bir Adana hatıratı olmuştur.

Seyhan Nehri'nin yanı başında dönen ve Adana'nın bahçelerine su veren değirmen misali dolaplara Mavra diyen Adanalı, bu dolapların dönerken çıkardığı gürültüden "Mavra başladı" diyerek Türk mizah kültürüne "Adana Mavrası" sözünü kazandıracak kadar zeki ve neşelidir.

Adana'da mavra vardır ve devam etmektedir. Yakın bir zamanda Seyhan Nehri'nin hemen yanı başında bir mavra kurulması ve onun yanı başında bir Mavra Kahvesi olması en büyük temennimizdir."

Kitabın editörü Timur Türküner ise "Yusuf Delikoca'nın uzun yıllar yapmış olduğu araştırmalar sonucunda geniş bir arşiv ile bu kitabı hazırlamış olduğunu gördüğümüzde çok mutlu olduk. Adana'nın yüzlerce değeri bu kitapla yaşayacak. Gelecek nesiller bu kitapla bir zamanlar Adana'da sinemadan çay bahçelerine, spordan sanatçılara, iş hayatından büyük çiftçilere uzanan büyük bir kültürün ve samimî dostlukların olduğunu görecektir. Bu esere katkı koymuş olmak benim için büyük bir mutluluk oldu" diyerek kitabın ücretsiz olarak kütüphane, esnaf odaları, ticaret ve sanayi odaları başta olmak üzere okumak isteyen herkese armağan edileceğini söyledi.

Kitabın sponsorlarından Müslüm Doğru ise "Adana'nın en eski çiftçilerinden biri ve bir Adana beyefendisi olan babam Cumali Doğru'nun da katkılarıyla hazırlanan bu kitapta dedemiz Müslüm Doğru'dan başlayan 110 yılı aşkın bir mücadelemizde "Bereketli Toprakların Doğru'ları" adlı bölümde aktarılmıştır. Bu bizim için bir başlangıç olmuş ve aynı zamanda ailemiz için hazırlanam yeni bir kitabın da önsözü gibi olmuştur. Bu bir kültür hizmetidir. Yüzlerce anı bu kitapla gelecek nesillere aktarılıyor. Adana'nın tarih, kültürel ve sosyal hayatı gözlerimizin önünden akıp gidiyor. Bazen bir belgesel bazen keyifli bir sohbete dönüşüyor. Akıcı bir eser olmakla birlikte okurken sıkılmanın imkansız olduğu bir kitap gerçekten. Yazarı Yusuf Delikoca'ya ve yayınlanmasına vesile olan Adana sevdalısı Timur Türküner'e çok teşekkür ederim" dedi.